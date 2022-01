(Efe) – Sigue creciendo la polémica en torno al tenista Novak Djokovic al hacerse públicas varias fotos que lo muestran participando en actos públicos sin mascarilla en un momento en el que, según sus abogados, estaba contagiado con COVID-19.

Con fecha 17 de diciembre, es decir, un día después de que Djokovic, según sus abogados, hubiese dado positivo al SARS-CoV-2, en la web de la federación de tenis de serbia figura una información sobre la participación del tenista en una entrega de premios a jóvenes. En las fotografías se puede ver a Djokovic junto a los premiados sin mascarilla.

Por otro lado, el 16 de diciembre el jugador asistió en Correos de Serbia a una ceremonia de presentación de los sellos “Tenis: Novak Djokovic, la primera raqueta del mundo”, un reconocimiento por sus éxitos deportivos y trabajo humanitario.

An honor to receive my very own Serbian stamp. Thank you to my generous country for this rare gift! I’m humbled!! Excited to share we’ll partner with the Serbian National Postal Service on @novakfoundation projects for every child to have the opportunity to attend preschool 🙏🏼 pic.twitter.com/Ww8Zma95NU

— Novak Djokovic (@DjokerNole) December 17, 2021