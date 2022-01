El escándalo de Novak Djokovic y su no participación en el Abierto de Australia parece no tener fin. Esto porque ahora hay un nuevo torneo en el que el número uno del mundo no podrá participar si no se vacuna contra el COVID-19.

Se trata de Roland Garros, segundo Grand Slam del año que se disputa en Francia, país que rectificó su decisión de dejar participar a deportistas que no tuvieran su esquema de inmunización completo.

Fue la ministra de Deportes de dicho país, Roxana Maracineanu, la que anunció el cambio en las medidas a través de su Twitter, aclarando que la decisión se da tras un cambio en la legislación local.

“Se ha adoptado el pase de vacunación. Tan pronto como se promulgue la ley, será obligatorio ingresar a los edificios públicos ya sujetos al pasaporte sanitario (estadios, teatros o salones) para todos los espectadores, practicantes, profesionales franceses o extranjeros”, confirmó.

En un segundo posteo, la secretaria de Estado agradeció los esfuerzos a diversos movimientos deportivos por su acción de “convicción de los últimos y pocos no vacunados”.

Le pass vaccinal a été adopté. Dès que la loi sera promulguée, il deviendra obligatoire pour entrer dans les ERP déjà soumis au pass sanitaire (stade, théâtre ou salon) pour l’ensemble des spectateurs, des pratiquants, des professionnels français ou étrangers 1/2 — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) January 16, 2022

En un principio, la propia Maracineanu dijo la semana pasada que Djokovic sí podría participar de Roland Garros a pesar de las normas que regían en Francia, ya que se aplicaría una “excepción a deportistas en competiciones internacionales”.

Sin embargo, el cambio obliga al serbio a inocularse en caso de que quiera participar y no repetir lo ocurrido en Australia, donde acabó deportado y sin poder participar de uno de los cuatro torneos más importantes del mundo.