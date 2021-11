Este jueves salió a la luz el documental Todo o nada: Juventus, en que se puede ver la campaña del poderoso club italiano durante la temporada 2020-2021, la última en la que estuvo Cristiano Ronaldo como su delantero estrella.

En una de las imágenes que se viralizó durante esta misma jornada, se muestra la tensión con que se vivió el partido de eliminación directa contra el Oporto, por octavos de final de la Champions League. En la comentada escena, se ve a CR7 entrando al camarín absolutamente descompuesto con el desempeño de la escuadra.

“¡Hay que intentarlo más, qué mierda! ¡No jugamos a nada, mierda! !Jugamos a una mierda! Yo también me incluyo, no estamos jugando a nada, hay que decir la verdad. ¡Es un partido de Champions, hay que tener personalidad!”, es lo que le grita el portugués a su compañero, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado.

Lee también: Imparable: El impresionante doblete de Cristiano Ronaldo en su regreso al Manchester United

Cabe recordar que luego de aquel complejo enfrentamiento, la “Vecchia Signora” quedó eliminada de la competencia, dejando mucho que desear entre los hinchas y el equipo técnico. En esta temporada, el equipo dirigido por Andrea Pirlo tampoco pudo quedarse con la Serie A, perdiendo la liga italiana por primera vez en una década.

Puedes revisar el extracto acá