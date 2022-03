La importante participación de Ben Brereton en las próximas fechas de las Clasificatorias a Qatar 2022 sigue siendo una interrogante, a pesar de que el futbolista ha mostrado una recuperación prometedora al esguince grado 2 que sufrió en febrero, cuando el Blackburns Rovers se enfrentaba ante el West Bromwich en la Championship de Inglaterra.

Desde entonces que su participación en la siguientes fechas eliminatorias, que comienzan el próximo 25 de marzo ante Brasil, ha estado en una constante duda. Todo mientras desde el cuadro inglés afirmaron que pese a las señales del estado de Ben son buenas, no podría jugar en los partidos clave de cara al Mundial debido a que su recuperación podría recién culminar en abril.

Una posición que fue ratificada recientemente por Tony Mowbray, técnico del Blackburn Rovers, quien este lunes volvió a arremeter contra La Roja y las intenciones de reclutar a Brereton Díaz para estos encuentros.

Lee también: Ben Brereton ilusiona a La Roja y comparte foto en medio de su recuperación: “No puedo esperar a volver”

En una conferencia de prensa, el DT abordó la presencia de “Big Ben” en la Selección Nacional con una mirada crítica. Según dijo, el jugador “está adelantado en relación al calendario. Hay debates que se están llevando a cabo a este momento acerca de su situación internacional. Parece como si Chile lo fuera a convocar“, planteó.

De acuerdo con lo explicado por Mowbray, Brereton “solo puede jugar si está apto. Está en la cúspide, pero no se encontrará en forma porque no ha jugado hace cinco o seis semanas“, añadió.

En cuanto a las reglas que rigen estas convocatorias, enfatizó que la FIFA sí puede llamarlo para vestir la camiseta de La Roja, pero cuestionó que en su estado se enfrente “contra uno de los mejores equipos del mundo si no está en forma. Estarían locos si hicieran eso“.

“¿O están tan desesperados por usar a un jugador lesionado? Seguro que tienen a otro delantero que sí está en forma”, declaró el entrenador.

Al cierre de su intervención, sostuvo que “no queremos pelearnos con Chile“, destacando que “hemos tenido una gran relación de trabajo con ellos (…) Nosotros vamos a esperar y ver cómo evoluciona, pero parece que Ben irá“.

Lee también: FIFA autorizó presencia de público en crucial duelo de La Roja ante Uruguay por Clasificatorias a Qatar

🗣️ TM: "Ben Brereton Diaz is ahead of schedule. Debates are being had at the moment around his international situation.

It looks as if Chile are going to call him up. They want their medical people to have a look at him."#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/SmpAD4aicW

— Blackburn Rovers (@Rovers) March 7, 2022