Al inicio de esta semana, el delantero chileno-inglés Ben Brereton encendió las alarmas tras retirarse del campo de juego cojeando. Una lesión en su tobillo izquierdo lo hizo perderse los últimos 20 minutos del enfrentamiento entre el Blackburn Rovers y el West Bromwich Albion.

Esta situación no tardó en preocupar a La Roja, que se encuentra en estos momentos a punto de cerrar una difícil campaña de Clasificatorias tumbo a Qatar 2022. Brereton Díaz, si bien es un jugador joven y que lleva solo meses representando a Chile, ya es considerado uno de los referentes en el sector ofensivo de la cancha.

“Crucemos los dedos para que Brereton esté bien, espero que sea solo un golpe. Mañana sabremos más”, fue lo que dijo el director técnico del club inglés, Tony Mowbray, en esa jornada.

Este jueves, el entrenador volvió a hablar acerca de la situación de Big Ben y estableció que “está de buen humor, pero no estará disponible para el próximo juego o dos. Se torció el tobillo, podrían ser unos días, algunas semanas, algunos meses. Esperemos y veamos”.

Asimismo, según consignó el diario nacional La Tercera, Mowbray expresó que “estamos decepcionados, pero es una oportunidad para otra persona este fin de semana. No hemos estado anotando libremente en el último mes, así que veremos si podemos encontrar la forma este fin de semana”.

En relación a los partidos de Clasificatorias que vino a jugar Ben al continente sudamericano de hace algunas semanas, el DT indicó que “tenía un calendario muy difícil y parecía un poco fatigado antes de irse, luego jugó dos partidos a 10.000 metros de altitud”.

Finalmente, el británico enfatizó en que “ahora que se torció el tobillo, es frustrante para nosotros, frustrante para Ben. En algún momento, probablemente necesitaba un descanso, regresará con hambre y listo para volver al tren de goleador”.

Recordemos que Chile cierra el proceso de clasificatorias sudamericanas a fines de marzo, en que deberá enfrentar a Brasil, el día 24 de visita y posteriormente recibir a Uruguay en territorio nacional el 29 del mismo mes.

🤕 Tony Mowbray has revealed that @benbreo will be forced to sit out this weekend's clash with Millwall at Ewood Park.

👇 Read his full comments.#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) February 17, 2022