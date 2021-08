Lo que comenzó como un simple rumor poco a poco se ha ido transformando en una realidad que está a punto de confirmarse.

Se trata del bombástico fichaje de Cristiano Ronaldo por el Manchester City, equipo que se lo arrebataría a la Juventus en una situación inesperada si se tiene en cuenta que ya comenzó la temporada.

Fue esta mañana que el propio entrenador de la Vecchia Signora, Massimiliano Allegri, aclaró en conferencia de prensa que el portugués no será citado para el duelo de este sábado ante el Empoli por la Serie A.

“Ayer hablé con Cristiano y me dijo que no tiene ninguna intención de jugar para la Juventus. Por ese motivo no será citado para el partido de mañana”, dijo de manera tajante el estratega italiano.

Además, Allegri señaló que el jugador ya se despidió de sus compañeros y que incluso durante esta jornada retirará sus cosas del predio de entrenamientos del club, por lo que su salida es inminente.

Consultado sobre si está decepcionado sobre la decisión del luso, el DT afirmó tajantemente que “no. Las cosas en la vida pasan, grandes campeones y grandes entrenadores han pasado por la Juventus. La Juve sigue siendo la que es. Cristiano estuvo disponible durante tres años, ahora se va. Es la vida”.

De esta forma, el ex Real Madrid prepara su regreso a la Premier League, donde en las próximas horas sería anunciado como nuevo jugador del Manchester City de Pep Guardiola.

La curiosidad en toda esta situación es que los cityzens se enfrentarán en la fase de grupos de la Champions League al PSG, por lo que podrá observar una nueva batalla entre CR7 y Lionel Messi.