DT de “Las Diablas” rompió en llanto con entonación del himno nacional en Mundial de Hockey Femenino

La Selección Chilena de Hockey Femenino protagonizó un emotivo momento este sábado, durante su debut en el mundial de esta disciplina deportiva en Alemania, donde cayeron por 4-1 ante el equipo local.

Si bien “Las Diablas” no obtuvieron el resultado que esperaban, lograron captar la atención del público cuando entonaron el himno nacional, momento que el director técnico, Sergio “Cachito” Vigil, no pudo contener las lágrimas.

Con una evidente emoción, Vigil contempló la interpretación de las jugadoras y luego cerró el momento con un aplauso a la distancia.

Cabe mencionar que “Cachito” asumió la dirección de la selección nacional el 9 de enero de 2016, luego de una exitosa carrera con “Leonas” de Argentina, con quienes ganó el Mundial de 2002 y fue medallista olímpico en Sydney 2000 (plata) y Atenas 2004 (bronce).

A pesar de esta dura derrota, las chilenas tendrán una nueva opción en el partido que jugará ante Irlanda, programado para el próximo 8 de julio.

El sentido momento también provocó la reacción del presidente de la República, Gabriel Boric, quien por medio de su cuenta de Twitter lo calificó como “hermoso”. “Felicitaciones por llegar hasta allá. Mis respetos y orgullo nacional“, agregó.

The nation's pride 🇨🇱😊

The first time the Chilean national anthem has been heard at the FIH Hockey Women's World Cup!

¡Vamos! 👏#HWC2022 | @FIH_Hockey | @hockeychiledam pic.twitter.com/XT1IuRbNC5

