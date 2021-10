Una polémica de grandes proporciones es la que se está viviendo en el fútbol colombiano tras la victoria de Atlético Nacional 1-0 ante el Deportivo Cali por la Copa Colombia, encuentro que le permitió a los de Medellín clasificar a la final del certamen.

El partido se jugó este miércoles por la noche y fue válido por la revancha de las semifinales, luego de que ambas escuadran igualaran 2-2 la semana pasada.

El choque ocurría con normalidad hasta el minuto 80, cuando el argentino Emanuel Olivera golpeó el balón con la mano en plena área del verde paisa, pero el árbitro Carlos Ortega, a instancias del VAR, decidió no cobrar penal para los visitantes.

Una vez concluido el cotejo, el ex técnico de Universidad de Chile y actual estratega del Cali, Rafael Dudamel, desató su furia en la conferencia de prensa, en la que incluso llevó un Tablet para mostrar la controvertida acción.

En primer término, el venezolano le pidió al camarógrafo que hiciera zoom en el aparato que mostraba la jugada, argumentando que “al ver esta imagen, podemos claramente decir si la pelota le dio o no en la mano”.

“Entonces yo tengo que quedar preocupado e insatisfecho porque el señor (Carlos) Ortega me dijo que la pelota no le dio en la mano y que le dio en la parte abdominal al jugador. Que el brazo no aumenta el volumen de juego. El brazo no está paralelo a la cadera, además hace que la pelota cambie de dirección”, señaló.

Luego, el ex futbolista disparó con todo e hizo una durísima acusación.

“Cuando te toca analizar una jugada y dar tu opinión, pero el cheque sale de los mismos que están siendo beneficiados, entonces queda a interpretación. Cuando el cheque sale de la misma empresa del equipo que está siendo beneficiado, tienes que decir en tu comentario que queda a interpretación. No, las manos no se interpretan”, dijo.

Finalmente, Dudamel no aceptó preguntas en la conferencia y afirmó que “nos vamos con mucha amargura, con mucha bronca, pero con el orgullo de lo planificado y de que mis jugadores hicieron todo el esfuerzo para llevarlo adelante en el campo. Deportivamente competimos, contra lo que no pudimos competir y superar fue contra el arbitraje”.

“Cualquier tipo de análisis no es necesario”, sentenció.