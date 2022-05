Tras su retiro del fútbol: Edson Puch continúa con su carrera musical y lanza “Que digan lo que quieran”

El ex seleccionado nacional, Edson Puch, no solo destacó como futbolista en sus más de 15 años de carrera, sino que también ha desempeñado una faceta como cantante. En ese sentido, es que tras su retiro, pudo seguir desarrollando en mayor medida su música. Edesound -su nombre artístico- cuenta con 20 canciones en su canal de Youtube, siendo “Que digan lo que quieran” su última éxito lanzado. “Lo que yo tengo nadie me regaló, digan lo quieran envidiosos son (…) No es culpa mía que en tu vida seas un frustrado y que te duela lo que yo he ganado”, dice un extracto de la letra de su nuevo tema, el cual mezcla ritmos de hip hop, rap y reggae. Tras su estreno, internautas dedicaron una ola de comentarios positivos hacia el campeón de América.