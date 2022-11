Berizzo lamentó nueva caída de La Roja, pero aseguró que “es el camino que tenemos que sostener”

El entrenador de la Selección Chilena, Eduardo Berizzo, se refirió a la amarga derrota de este miércoles ante Polonia, escuadra ganó 1-0 el amistoso disputado en Varsovia.

El Toto aseguró que hubo varios “aspectos positivos dentro del partido” a pesar de la caída ante los europeos, destacando el “funcionamiento defensivo, la circulación de balón, la posesión, el dominio que hicimos sobre el partido”.

Berizzo insistió en que “no (los) dejamos atacar. Jugamos en campo rival. Asumimos riesgos. Hicimos del partido un monopolio del balón con dominio e intensidad defensiva para no sufrir”.

Lee también: Pensando en el repechaje: La Roja Femenina logró ajustado triunfo ante Filipinas en amistoso

De todas formas, el estratega argentino afirmó que “la derrota obviamente no me agrada. No me gusta haber perdido después de haber hecho tanto esfuerzo”, aunque apuntó a que las fallas de hoy “son cosas corregibles”.

“Creo que la actuación del equipo merece confianza, reconocimiento y es el camino que tenemos que sostener y, decididamente, convencernos de jugar de esta manera”, señaló.

Consultado sobre las ausencias, principalmente por la Ben Brereton, quien no estará en esta gira por lesión, el ex técnico de O’Higgins señaló que “lamentarlas es un ejercicio estéril. Debemos encontrar gente que se agregue en ataque y alternativas”.

Lee también: ¡Arranca la fiesta Mundial! ¿Cuándo y cómo ver por Chilevisión el Qatar vs Ecuador?

“Debemos darles confianza y llenarlos de respaldos que necesita todo delantero”, agregó el Toto, que ahora preparará el siguiente amistoso de La Roja ante Eslovaquia, el cual se disputará este domingo 20 de noviembre a partir de las 9:30.