Berizzo pone paños fríos a ausencia de Bravo, pero aclara que “deberá encontrar partidos en su equipo”

El entrenador de la selección chilena, Eduardo Berizzo, abordó este jueves la ausencia del arquero Claudio Bravo en la convocatoria de cara a los amistosos ante Marruecos y Qatar.

El histórico capitán y actual jugador del Real Betis no fue tenido en cuenta por el Toto para estos encuentros de La Roja, lo que se suma a las antiguas declaraciones del ex Colo Colo, quien aseguró que no había tenido contacto con el DT desde que asumió en junio pasado.

Al respecto, el estratega argentino afirmó en conferencia de prensa que “una circunstancia administrativa le impidió comenzar la liga (española) y tener partidos, pero a medida que lo logre y que su rendimiento sea el que habitualmente es, claro que está abierta la opción de ser convocado”.

“Yo estoy abierto, muy preocupado y muy interesado en ver los rendimientos de todos los futbolistas. Hay que rendir en tu club. Lo hecho por Claudio obviamente es muy importante, como lo hecho por todos en el pasado”, agregó.

Inmediatamente después, Berizzo entregó una de las frases más contundentes de la tarde. “Estoy seguro que cuando la selección lo necesite, Claudio estará dispuesto”, dijo.

Sin embargo, el ex adiestrador de Paraguay sostuvo que Bravo “deberá encontrar partidos en su equipo para mostrar su rendimiento y nosotros (estamos) muy expectantes de que ese rendimiento lo traiga a la selección”.

“En la primera conferencia de prensa invité a todo el mundo a que se sienta parte. Aquí hay futbolistas jóvenes que vienen del exterior, que integraron la Sub 23 y que tienen recorrido de años en la selección. Todos somos importantes. Tenemos que construir un equipo nuevo de una energía que haga sentir a todos parte”, añadió.

El primer amistoso de Chile será este viernes en Barcelona ante su similar de Marruecos a las 16:00 horas, mientras que el martes 27 de septiembre la escuadra nacional se medirá contra Qatar a las 14:00 horas en Austra.