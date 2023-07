¡Confirmado! Este será el nuevo entrenador que tendrá Charles Aránguiz en el Inter de Porto Alegre

Internacional de Porto Alegre confirmó este miércoles que Eduardo Coudet será su nuevo entrenador de cara al segundo semestre, donde tendrán como gran desafío el Brasileirao y la Copa Libertadores de América.

El “Chacho” fue oficializado en la presente jornada y ya dirigió su primera práctica en el cuadro colorado, instancia en la que tuvo la oportunidad de compartir con el volante chileno Charles Aránguiz.

El argentino de 48 años llega para reemplazar a Mano Menezes, quien fue cesado de sus funciones a inicios de esta semana tras una racha de tres partidos sin ganar en un equipo que se armó con todo para pelear todos los frentes.

Cabe señalar que este será el segundo ciclo de Coudet en Inter, ya que anteriormente estuvo en la temporada 2020 en la que logró un 61,5% de rendimiento, dejando al equipo líder del campeonato local y vivo en la Libertadores y Copa de Brasil.

Sin embargo, decidió dejar el cargo por discrepancias con la dirigencia, especialmente en lo que tenía que ver con contratación de jugadores de jerarquía.

El primer desafío del otrora volante por derecha será el próximo 23 julio ante Red Bull Bragantino por la fecha 16° del Brasileirao, certamen en el que marchan el undécimos con 22 puntos.

Pero el gran desafío de Aránguiz y compañía será a inicios de agosto cuando enfrenten a River Plate por los octavos de final de la Libertadores. El primer encuentro se disputará el 1 de agosto en Buenos Aires, mientras que la revancha está programada para el 8 del mismo mes en Porto Alegre.

Será a segunda passagem do treinador pelo comando técnico colorado. Na temporada 2020, esteve por 11 meses no cargo, com aproveitamento de 61,5%, deixando o Inter como líder do Campeonato Brasileiro e classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e para as quartas de… pic.twitter.com/Dpan28V2FB

— Sport Club Internacional (@SCInternacional) July 19, 2023