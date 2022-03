Gran polémica ha provocado en Brasil la fiesta a la que asistieron el pasado domingo Eduardo Vargas y Mauricio Isla, quien en principio estaba descartado para jugar con el Flamengo, pero que posteriormente fue al mencionado evento.

El club brasileño no tomó nada de bien que el Huaso se ausentara del último partido y posteriormente sociabilizara con el delantero y con su pareja, Thati Lira, aplicando una importante multa al lateral. Incluso, hinchas piden la salida de Isla del club.

En esta ocasión, el futbolista del Atlético Mineiro defendió de las críticas y aclaró que está “muy tranquilo porque estaba en mi día libre. Soy muy amigo de Mauricio, él estaba con su novia y me invitó a un bar, fui y estuvimos ahí”.

En una conferencia de prensa dada este jueves por la tarde, Vargas dijo que “no sabía lo que estaba pasando con él actualmente en su club y se sacó una foto como siempre, como cuando voy a la selección o nos encontramos en cualquier lugar, sacó una foto y la puso en Instagram”.

Consultado sobre las complicaciones que tuvo Isla con el Flamengo o con los hinchas, quienes piden a la dirigencia que rescindan su contrato, el goleador de La Roja apuntó a que “son problemas de ellos”.

Por otro lado, el ex Universidad de Chile ratificó que tiene intenciones de renovar su contrato con el Atlético Mineiro, equipo al que llegó en 2020 y donde ya ha ganado cuatro títulos. “No he hablado (con la dirigencia), pero me gustaría renovar. Quiero quedarme aquí. Estoy feliz”, dijo.