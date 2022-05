“Eres un ejemplo de humildad y altruismo”: Coté López pintó los lienzos para el retiro de Luis Jiménez

Durante este domingo 22 de mayo, tras 21 años de carrera y con 37 años de edad, Luis “El Mago” Jiménez colgó sus botines y se retiró del fútbol profesional.

El mediocampista nació futbolísticamente en Palestino, y asimismo, disputó su último partido en el cuadro árabe el reciente fin de semana, ayudando a su equipo con una asistencia a conseguir el triunfo frente a Cobresal.

El también seleccionado nacional tuvo una gran trayectoria en el viejo continente, pasando por la Fiorentina, Lazio, Inter de Milán, West Ham United, Parma, entre otros.

En ese contexto, es que el deportista recibió emotivos homenajes y despedidas, las cuales en su mayoría, fueron lideradas por su pareja, la modelo Coté López.

La influencer compartió durante las últimas horas algunos registros en sus redes sociales del momento en el cual logró reunir a sus familiares y cercanos para llevar a cabo el clásico ritual de las hinchadas del fútbol chileno: La confección y la pintura de trapos.

“Tuvimos poquito tiempo para prepararle algo a mi bebé. Formé un grupo con sus hermanos mamá, amigos, primos sobrinos , los más cercanos y la verdad todos se pusieron la camiseta para ayudar. Fueron más de 10 horas seguidas haciendo ese lienzo, pero por mi amor todo“, escribió Coté López en su cuenta de Instagram.

“Segunda parte de la preparación. Agradecerles aunque lo hacen porque lo aman como yo, pero a toda la familia y mi familia gracias por siempre estaré. Esta canción es especial porque se la cantaba su abuelo que ya no está con nosotros“, narró.

“¿Qué se sentirá dejar de hacer lo que hiciste desde los 5 años durante todos los días de tu vida? Tantos recuerdos, emociones, momentos felices, camarines, aplausos. Nosotros, la familia, vivimos solo una parte de eso y es algo indescriptible de explicar. Es tan fuerte saber que no lo volveremos a ver entrar o a enviarle un mensaje antes del partido, no volveremos a vibrar, a gritar sus goles, a esperarlo luego de un partido para felicitarlo o para darle ánimo”, escribió López en sus redes sociales.

“Dentro de todo al menos yo siento una paz, una felicidad y orgullo tremendo, desde siempre Luis me dijo “me quiero retirar jugando aún” y así fue con 37 años, pero él hizo lo que quería, salir en alto y así lo dejó demostrado ayer. Además se despidió con un hermoso pase gol que no olvidaremos. Pero me llevo algo más lindo, las lágrimas de sus compañeros y de todos los que lo rodean porque no creo que exista una persona con el corazón de Luis”, añadió.

“Eres un ejemplo de humildad, respeto, profesionalismo, altruismo. Espero que muchos sigan tus pasos. Te amo con toda mi alma y ya podremos seguir escribiendo nuestra historia fuera del fútbol. Gracias por haberme permitido estar siempre a tu lado no olvidaré que levantamos juntos esas 11 copas por siempre y para siempre mi amor”, sentenció.