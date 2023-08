Sammis Reyes anunció su retiro de la NFL tras grave lesión: “No me perdonaría si no cuido mi salud”

Hace algunos días surgió la preocupación por Sammis Reyes luego de que fuera relegado por su equipo, Jacksonville Jaguars. Acto seguido, elenco de la NFL actualizó la condición del deportista nacional y lo incluyeron en la lista de lesionados, precisamente con una contusión cerebral, lo que indicaba que había sufrido un golpe en su cabeza y entraba a protocolo.

Este lunes, el joven de 27 años aclaró las dudas y se manifestó en redes sociales, donde anunció que se retira de la actividad, en la que debutó en 2021 en Washington Football Team y luego jugara en Chicago Bears, antes de arribar a los Jaguars.

Las emotivas palabras y el anuncio de Sammis Reyes

A través de Instagram, red social donde tiene 254 mil seguidores, el oriundo de Talcahuano explicó los motivos de su difícil y triste decisión: el retiro. Partió contando todos los sueños que tenía cuando migró a Estados Unidos con solo 14 años y la ilusión de llegar a la NBA, antes de cambiar de deporte.

“Si le dijeras a ese chico de 14 años que sería el primer chileno en la historia en llegar a la NFL, él no podría creerte. Después en la universidad rápidamente me di cuenta que la NBA no iba a suceder, fue entonces cuando el football me encontró”, contó.

“Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo que esperaba. Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta que esto no estaba bien“, relató sobre su lesión.

“Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL. Duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud“, manifestó.

De esta manera, se acaba el sueño americano, que fue una realidad por tres años, donde compitió entre los mejores, pero una grave lesión, como lo es una conmoción cerebral, lo obliga a tomar esta drástica decisión.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Sammis Reyes (@sammisreyes)

