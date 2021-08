El atleta nacional Sammis Reyes superó un nuevo obstáculo en su sueño por convertirse en jugador profesional de la National Football League (NFL), esto porque superó el primer corte de su equipo.

Según informó la cuenta oficial de los Washington Football Team, escuadra en la que está entrenado el chileno desde hace un par de meses, los primeros en abandonar el club son Nick Guggemons y Greg Stroman.

Precisamente, Stroman se disputaba uno de los lugares con Reyes, ya que ambos juegan de ala cerrada, por lo que el nacido en Talcahuano se quita un competidor directo en busca de ganarse un lugar definitivamente en la plantilla que dirige el coach Ron Rivera.

Lee también: El impactante accidente a 170km/h en Bélgica: Piloto y acompañante resultaron milagrosamente ilesos

Así, el atleta de 25 años se mantiene en la lucha con otros tres jugadores en el mencionado puesto, entre los que está Logan Thomas, uno de los más emblemáticos y queridos por la afición.

Anteriormente, el propio ex seleccionado de básquetbol declaró al sitio oficial del club que estaba muy emocionado por estar viviendo este momento y que apostaba a su fortaleza física y mental para conseguir su sueño.

De esta forma, Reyes continuará entrenando con el equipo hasta la espera de un nuevo corte que se dará a conocer la próxima semana.

Lee también: Van siete equipos en 16 fechas: Estos son los clubes que han cambiado a su DT en el campeonato nacional

Además, a fin de agosto debería quedar la nómina definitiva de 53 jugadores que jugarán la próxima temporada de la NFL.

We have released the following players:

—TE Nick Guggemos

—CB Greg Stroman pic.twitter.com/VL3347CRow

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) August 17, 2021