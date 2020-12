Christiane Endler ingresó a la terna de finalistas en la categoría de mejor arquera en los premios The Best de la FIFA.

La FIFA dio a conocer los nombres este viernes, en los que la chilena compite con Sarah Bouhaddi (Olympique de Lyon) y Alyssa Naeher (Chicago Red Stars).

La capitana de La Roja ya fue seleccionada en la edición 2019, donde quedó en segundo lugar tras la holandesa Sari van Veenendaal.

En tanto, la gala de The Best FIFA Football Awaards 2020 se realizará el 17 del mismo mes, aunque aún no se conoce de qué forma, debido a la pandemia mundial.

