La capitana de la Selección Chilena femenina, Christiane Endler, fue nominada por la UEFA a ser elegida como la mejor arquera de la Champions League femenina.

La noticia fue oficializada este viernes por el propio ente rector del fútbol europeo, el que dio a conocer la nómina de jugadoras y jugadores postulantes a ser las y los más destacados en sus posiciones.

La chilena integra una terna que completan la alemana del Chelsea Ann-Katrin Berger y la española del Barcelona Sandra Paños.

Esta selección es elegida por un jurado que analiza las actuaciones de cada futbolista, en la que participan entrenadores, analistas y periodistas especializados.

Durante la temporada pasada, la arquera tuvo grandes rendimientos con el Paris Saint-Germain, equipo en el que consagró campeona de la Liga Francesa y también fue semifinalista del campeonato más importante de Europa.

Para saber si la ahora jugadora del Lyon es elegida como la mejor guardametas de la Champions habrá que esperar hasta el próximo 26 de agosto, fecha en la que se realizará la ceremonia de premiación en Estambul, Turquía.

🧤 Goalkeeper of the Season nominees for 2020/21 🧤

✨ @berger_ann

✨ @TIANEendler

✨ @sandra_panos1

Who’s your pick?

🗓️ The winner will be revealed on 26 August.#UWCL | #UEFAawards pic.twitter.com/Y6CjRzFxkU

— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) August 13, 2021