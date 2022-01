La arquera nacional Christiane Endler sigue haciendo historia. Ahora, se confirmó su nominación por tercera vez al premio The Best, en donde la FIFA reconoce a las mejores jugadoras de la temporada.

La capitana de la selección chilena completó una grandiosa actuación en el París Saint-Germain, obteniendo la liga francesa y llegando a instancias finales en la Champions League femenina, lo que también le valió ser contratada por el Olympique de Lyon, uno de los mejores equipos del mundo.

La terna la completan la alemana del Chelsea, Ann-Katrin Berger, y la veterana canadiense Stephanie Lynn Marie Labbé, quien precisamente llegó a ocupar la portería del PSG una vez que Endler dejó dicho elenco.

La competencia para poder ser elegida la mejor del mundo será muy dura, ya que Berger es considerada de las mejores en el puesto en toda Europa, mientras que Labbé obtuvo la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokyo, siendo pieza clave en su escuadra.

Los encargados de determinar a la ganadora serán un jurado compuesto por entrenadores y capitanas de las selecciones, además de un periodista especializado que cuenta con autorización de la FIFA para votar.

La decisión se dará a conocer el próximo 17 de enero en Zúrich, Suiza a través de una ceremonia en la que también se mencionarán a los galardonados en la categoría masculina.

El reconocimiento se suma al de la Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS), entidad que hace algunos días la posicionó como la mejor arquera del mundo.

Strength in goal. 🧤 Here is the shortlist for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper 2021.



Who will take the award home? 🏆

@berger_ann 🇩🇪@TIANEendler 🇨🇱@stephlabbe1 🇨🇦 pic.twitter.com/FisgKEDLNS

— FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) January 5, 2022