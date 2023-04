“Nadie va a ser Pelé”: El descargo de Endrick, la nueva joya del fútbol brasileño, por criticas a su desempeño

Durante el último tiempo, la última joya de Brasil, Endrick, quien fue comprado por el Real Madrid al Palmeiras en la que denominaron como la negociación más importante en la historia del fútbol brasileño, no vive su mejor momento.

En la actual temporada, el joven delantero de 16 años ha marcado apenas un gol en el Verdao, situación que ha generado que diversos especialistas del fútbol realicen críticas en su contra, agobiándolo por una exposición mediática que no esperaba para su edad.

Así lo manifestó en una entrevista con la revista GQ del mencionado país, donde contó que “a veces me pregunto: ¿por qué me pusieron el foco tantos medios? Yo no pedí esto“.

En la misma línea explicó que “hay situaciones que cruzan la línea. ‘Ah, es el nuevo Pelé‘, dicen. Hombre, nadie va a ser Pelé, es el rey del fútbol. Pero ahora no hay nada que hacer, no puedo pedirle a la gente que no hable de mi vida y siempre habrá gente para atacarme”.

Estos hechos lo han mantenido alejado de las redes sociales, para evitar encontrarse comentarios negativos de su presente. De todas maneras, reveló que “si bien me gustan los videos en TikTok, cuando hay algo sobre mí, paso rápido”.

En cuanto a su continuidad en el Palmeiras, donde se quedará hasta que cumpla 18 años, aseguró que “preciso seguir trabajando, es lo que Abel Ferreira me pide. Eres un adulto e igual a los demás jugadores de la lista. Nadie debe preocuparse por mí o seguir pasando su mano por mi cabeza“.