Entrenador de Ecuador y caso Castillo: “Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros”

El caso relacionado con la nacionalidad de Byron Castillo ha comenzado su recta final, ya que cada día se está más cercano a la fecha del fallo de la FIFA y del Mundial de Qatar de 2022 que comenzará en noviembre del presente año.

En ese sentido fue que durante la jornada de este lunes 6 de junio, el entrenador de la Selección de Ecuador, Gustavo Alfaro, en medio de su gira de amistosos por Estados Unidos, tuvo palabras en conferencia de prensa para hablar sobre el caso del jugador, disparando contra Chile tras el reclamo presentado ante la FIFA.

“Estamos muy tranquilos en ese sentido. Nos enfocamos en trabajar y preparar el equipo de cara al Mundial, porque sabemos que con todo el derecho tuvimos la clasificación donde hay que ganarla: adentro de la cancha. Y la ganamos como debíamos ganar. Todo lo demás es ruido”, dijo el director técnico.

“Me preocupa el daño que le están haciendo a Byron y a nosotros. No tengo duda que habrá justicia en todo aspecto y una disculpa a mí no me alcanza. Estamos muy tranquilos por cómo hicimos las cosas y nos ganamos en cancha el derecho de participar en una Copa del Mundo”, añadió el estratega.

Es relevante consignar que sus declaraciones se dan luego que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) haya presentado un reclamo formal ante la FIFA acusando de que Castillo sería colombiano y no ecuatoriano, lo que transgrediría el Código Disciplinario de la FIFA.

No obstante, el pronunciamiento del ente rector del fútbol mundial mediante la Comisión Disciplinaria sería el próximo viernes 10 de junio.