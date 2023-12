“Sácate la polera”: Entrenador de la U anunció querella contra Nico Castillo y reveló cómo fue la agresión del futbolista

Este lunes, Isaac Arévalo entrenador de Universidad de Chile en su rama de básquetbol entre las categorías Sub 13 y Sub 17, hizo una grave denuncia a través de sus redes sociales.

El profesor manifestó que fue víctima de una agresión física con amenazas e insultos por parte de Nicolás Castillo. El hecho ocurrió el viernes pasado en las afueras del Estadio San Carlos de Apoquindo de Universidad Católica, donde entrena el delantero con el primer equipo a pesar de no tener contrato.

Arévalo afirmó que Castillo lo agredió solamente por llevar una polera con el escudo de la U, que es su indumentaria de trabajo, ya que se dirigía al recinto de la UC a dirigir unos partidos infantiles de básquet que organiza el mismo elenco cruzado.

Isaac Arévalo reveló cómo fue la agresión de Nicolás Castillo

El funcionario de la Universidad de Chile conversó con AS Chile y contó cómo se produjo su altercado con el oriundo de Renca y ex atacante de la Selección Chilena.

“Tenía que dirigir unos partidos en la Copa Navidad que organiza Católica. La situación es súper compleja porque uno no anda buscando hacerle daño a las personas. Eso te afecta en lo anímico y psicológico, porque al final no haces tu vida normal. Después de la agresión seguí con mi día de forma normal, porque yo tenía que trabajar“, contó.

“Yo iba caminando porque me había bajado en el paradero de micros que está ahí en San Carlos de Apoquindo y él ya iba de salida. Cuando me ve, me pregunta si sé dónde estaba y le comento a lo que iba. Pero su respuesta fue ‘sácate la polera’, además de muchos insultos“, reveló Arévalo sobre el comienzo de la agresión.

“Yo le respondí que no lo haría porque iba a trabajar y ahí fue cuando me amenazó con golpes. Seguí caminando y, de manera agresiva, cambia la dirección de su auto y se estaciona al lado mío diciéndome que me iba a pegar. En ese momento, se baja y se lanza contra mí y me raja la polera. Yo ni siquiera sabía que era él hasta cuando se bajó del auto“, manifestó el entrenador de juveniles al citado medio.

Tras eso el entrenador de la U contó que sacó su celular para grabar la situación y le dijo al futbolista que lo iba a subir a redes sociales. Después de esa situación Castillo se subió a su vehículo y se retiró.

La víctima afirmó que nadie, ni Castillo ni Universidad Católica, se han comunicado con él: “Yo esperé hasta el lunes, esto pasó el viernes pasado. Esperé hasta ese día porque iban a tener una reunión. Me dijeron que esta persona estaba en recuperación, que no tenía nada que ver con el club, que no tenía contrato vigente, que no es un empleado del club. Nadie se hizo responsable“.

Por último, Arévalo anunció acciones legales contra Castillo: “Voy a querellarme con esta persona porque no voy a permitir que esto se vuelva a repetir. Yo en el básquet comparto con gente o papás que son de Colo Colo, Católica o cualquier club, y siempre ha sido con respeto, y ¿esta persona me agrede porque sí? Es inaceptable. El deporte no es matonaje“.

