El sobrino de Diego Maradona, Walter “Chino” Machuca, habló en exclusiva con CHV Noticias desde Buenos Aires para recordar a su tío, la máxima leyenda del fútbol argentino.

Desde su casa, el Chino dijo sentir “profunda tristeza y dolor” por la inesperada muerte del ex futbolista tras sufrir un paro cardiorrespiratorio. “Me llevo lo simple, la persona simple y familiar que era puertas adentro”, dijo.

El sobrino del ídolo transandino adelantó que “todo lo que él hizo en su carrera tendría que quedar para sus hijos y no tendría que haber ningún tipo de problemas con eso”.

Consultado sobre los incidentes que se registraron en el velatorio realizado en la Casa Rosada el jueves, sostuvo que “se habló de velarlo 48 horas, lo cual a mí me parecía una locura total”. La decisión de terminarlo a las 16:00 horas se tomó inicialmente para tener margen de tiempo para llegar al cementerio, que cerraba a las 18:00 horas.

Presunta negligencia

Por otra parte, el Chino descartó preliminarmente que haya existido negligencia por parte del personal médico, como denunció el abogado y amigo del “Pelusa”, Matías Morla: “en este momento no tengo ninguna duda sobre lo que pasó. Me gustaría que todo lo que se está hablando no sea verdad, sino, sería muy doloroso. Pero en este momento, si tengo que dar una opinión, no comparto estas decisiones”.

Además, relató la información que le entregó su mamá cuando le dio la noticia: “cuando se levantó en la mañana, fue al baño, se volvió a acostar y cuando fueron las enfermeras lo encontraron entrando en paro, intentaron reanimarlo durante una hora, no lo pudieron hacer. Quisiera quedarme con eso y creer eso, porque si se comprueba cualquier otra cosa, la verdad es que sería muy doloroso, así que no pienso en este momento en todo lo que se está hablando”.

Fotos del ataúd

El sobrino condenó además las fotografías que se tomaron los funcionarios de la funeraria junto al ataúd del 10: “es aberrante lo que hicieron, la verdad es que no los entiendo. Trato de comprender por qué, no sé si les pareció gracioso, si se estaban divirtiendo”.

“No me cabe en la cabeza, no porque sea mi tío, lo pienso también en otras personas, y no entiendo cuál es la gracia de hacer eso”, agregó.