Durante esta mañana, la Union of European Football Associations (UEFA) dio a conocer el listado de las mejores jugadoras de la última edición de la Champions League.

La seleccionada y capitana de la escuadra nacional, Christiane Endler, fue considerada por tercer año como una de las figuras mas relevantes de la competición por su aporte en el buen rendimiento del Paris Saint Germain (PSG).

Fueron tres las arqueras que se ganaron un lugar en la nomina total de 23 jugadoras consideradas como las mejores evaluadas por los observadores técnicos de la UEFA.

Las otras porteras que acompañan a Endler son Ann-Katrin Berger, de Chelsea y la española Sandra Paños, de FC Barcelona, club que ganó la copa justamente enfrentando al equipo de Tiane.

A lo largo del certamen, la capitana de la Roja mostró una solida actuación con atajadas que le permitieron a su equipo avanzar hasta la semifinal, instancia en que sus tapadas lograron mantener viva la ilusión de su escuadra hasta el último minuto, en una definición que dio un resultado global de 3-2 en contra y que las dejó ad portas de la gran final.

De hecho, fue el propio técnico del PSG quien alabó a la ex guardameta del Valencia de cara a la vuelta de esa semifinal que, pese a la derrota, de todas formas posicionó al equipo parisino dentro de los mejores del viejo continente.

“Christiane es una jugadora de primer nivel y lo demuestra todas las semanas, en grandes partidos de altísimo nivel. Contra el Lyon en la ronda anterior, contra el Barça la semana pasada”, dijo en ese momento su DT, Olivier Échouafni, al medio francés L’Equipe.

La noticia llega en un muy buen momento personal de Endler, puesto que hace muy pocas horas se hizo pública la unión en matrimonio que contrajo con su pareja en Francia. Otro motivo para festejar.

