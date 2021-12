Un tremendo escándalo se generó en el fútbol colombiano luego de que el Unión Magdalena ascendiera a la Primera División tras dar vuelta un partido en los descuentos con goles muy polémicos.

El club de Santa Marta se impuso sobre Llaneros en la última fecha por 2-1 tras comenzar perdiendo, con anotaciones en en el minuto 90+5′ y 90+6′.

El segundo tanto fue el que más dio que hablar, ya que de acuerdo a lo que se aprecia en las imágenes, el equipo rival casi no ofreció resistencia a los atacantes del Unión Magdalena al momento de convertir.

The level of match fixing in Colombia is sad, but this is hilariously sad.

Could they have not been more obvious about it? 🤦‍♂️

This goal clinched Unión Magdalena promotion to the Colombia first division. Unserious federation.

pic.twitter.com/j3fzWFJQDU

— Ronald Peña (@ronaldpen_a) December 4, 2021