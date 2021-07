Un verdadero escándalo se ha originado en el Real Madrid tras la filtración de unos antiguos audios del actual presidente del club, Florentino Pérez.

Los hechos ocurrieron en 2006 y fueron difundidos este martes por el medio El Confidencial, donde el mandatario de la institución disparó en durísimos términos contra Iker Casillas y Raúl.

“Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. Es que no lo ha sido nunca. Ha sido el gran fallo que hemos tenido. Lo que pasa es que tienes a los que le adoran, le quieren, hablan con él, yo qué sé. Le defienden tanto… Bueno, es una de las grandes estafas y la segunda es Raúl. Las dos grandes estafas del Madrid son primero Raúl y segundo Casillas”, comentó Pérez en una conversación aparentemente de carácter privado.

Es más, en la publicación se afirmó que el empresario enfatizó en aquel momento que “Raúl es malo, se cree que el Madrid es suyo y utiliza todo lo que hay en el Madrid, todo lo que ha desarrollado, para su propio beneficio. Él y su representante”.

Incluso, el presidente de los blancos disparó contra Sara Carbonero, esposa del legendario guardameta. “Esta tía, yo no me fío un pelo. Esta tía, estas tías, ya sabes a lo que van… se vuelven locas, van a la fama. Porque esta tía se cree que es una artista de cine“, afirmó sobre la periodista.

Tras el caso dado a conocer sobre los ex futbolistas, Pérez se defendió a través de un comunicado publicado en el sitio web del Real Madrid, en el que señaló que “son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen”.

“Que se reproduzcan ahora, tras haber transcurrido tantos años desde que tuvieron lugar esas conversaciones, entiendo que obedece a mi participación como uno de los promotores de la Superliga (europea). He puesto el asunto en manos de mis abogados que están estudiando las posibles acciones a ejercitar”, indicó.

Hasta el momento, ninguno de los dos futbolistas aludido se ha referido a la situación.