Ahogó el canto rival: Mira la espectacular salvada de Tiane Endler en la Champions Femenina

La ex seleccionada nacional y figura elemental del Olympique de Lyon, Christiane Endler, ahogó un grito de gol de sus rivales, el Brann noruego.

Esto, luego de realizar una espectacular tapada en medio de un partido de las Champions League Femenina.

Fue en el minuto 71, cuando la espigada portera nacional dejó a todos los asistentes sorprendidos con una maniobra a mano cambiada digna de ser portada de los diarios de la jornada.

Todo tras un tiro casi perfecto ejecutado por una mediocampista rival que iba a infiltrarse en el extremo superior izquierdo de la portería.

SUPER SAVE from Christiane Endler to stop Brann from equalising. 🧤

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 🎙️ 👉 https://t.co/9keehhap3U

🇫🇷 🎙️ 👉 https://t.co/zXz8uJX5pP

🇳🇴 🎙️ 👉 https://t.co/OsJpwnJcn2#UWCLonDAZN pic.twitter.com/23o5rPS0Vw

— DAZN Football (@DAZNFootball) December 21, 2023