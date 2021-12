En la jornada de este martes 21 de diciembre, se comenzó a viralizar la información de que el máximo goleador de la historia de la Primera División de Chile, Esteban Paredes, volvería a Colo Colo.

Según lo comunicado por TNT Sports, ya existe un acuerdo entre Blanco y Negro y el Tanque, quien además ya cuenta con el visto bueno del entrenador Gustavo Quinteros para su regreso.

En ese sentido, el Cacique pagaría el 50% del sueldo, mientras que la otra mitad lo haría una empresa externa. Asimismo, su rol en la cancha sería de carácter secundario, ya que a sus 41 años, según lo que se ha conversado, podría aportar con su experiencia a los más jóvenes. Por otra parte, podría cumplir su sueño y retirarse del fútbol en el club de sus amores con estadio lleno.

Lee también: “Ojalá que logre guiar al país”: Endler felicita a Boric y pide que “siga apoyando al deporte”

Es relevante recordar que el delantero no se fue en buenos términos del cuadro albo en 2020. El último ídolo del equipo de Macul terminó peleando el descenso y no pudo despedirse de la hinchada, ya que aún no retornaba el público a los estadios.

No obstante, su buen 2021, en el cual disputó 23 partidos y marcó cinco goles, le significó ser un real aporte para el título de Coquimbo Unido, siendo pieza clave para el ascenso de los Pirates a la máxima categoría del fútbol para la temporada 2022.

Finalmente detallar que el artillero se encuentra libre y que en los próximos días, es posible que se anuncie su regreso al Estadio Monumental, para así seguir acrecentando su leyenda en el balompié nacional en uno de los clubes más importantes del país.