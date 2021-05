El jugador del Liverpool Mohamed Salah se refirió este miércoles a la crítica situación que se vive en la Franja de Gaza, donde se han reportado decenas de muertos por los ataques de israelíes a palestinos.

El egipcio dio a conocer un mensaje a través de su cuenta en Twitter donde pide el pronunciamiento de los líderes mundiales ante la crisis.

En este punto, Salah hizo un especial énfasis en el primer ministro británico Boris Johnson, e incluso lo etiqueta en la red social.

“Hago un llamado a todos los líderes mundiales, incluido el Primer Ministro del país que ha sido mi hogar durante los últimos 4 años, para que hagan todo lo que esté a su alcance para asegurarse de que la violencia y el asesinato de personas inocentes se detenga de inmediato. Suficiente es suficiente”, fue el posteo del delantero.

Al egipcio se le sumó la estrella del Manchester City, Riyad Mahrez. El argelino, también a través del Twitter, rechazó la violencia y colocó una imagen de la bandera oficial de Palestina con el mensaje #SaveSheikJarrah

Las imágenes de atentados en la Franja de Gaza se han viralizado e incluso este martes se observó que un edificio se derrumbó tras un ataque aéreo israelí.

I’m calling on all the world leaders including on the Prime Minister of the country that has been my home for the past 4 years to do everything in their power to make sure the violence and killing of innocent people stops immediately. Enough is enough. @BorisJohnson

