(EFE) – Una noticia remeció a la NBA en los últimos días, luego de que se los Brooklyn Nets anunciaran que el base Kyrie Irving no podrá competir hasta que no se haya vacunado contra el COVID-19, requisito exigido por las autoridades de sanitarias de Nueva York.

Esto también incluye que la estrella del baloncesto norteamericano no pueda participar en los entrenamientos del equipo, debido a que se ha negado a inocularse contra la enfermedad que ha causado más de 670 mil muertes en Estados Unidos.

Las autoridades sanitarias de Nueva York han determinado que los deportistas profesionales deben acreditar su vacunación contra el coronavirus si quieren entrenar y competir en lugares públicos.

“Kyrie ha dejado en claro que tiene una opción en este asunto y, en última instancia, será él quien decida”, informó el gerente general Sean Marks, quien recalcó que “le encanta jugar baloncesto, y quiere participar con sus compañeros de equipo”.

La situación ya fue informada al entrenador del equipo Steve Nash, quien confirmó que el ex jugador de Cleveland estará ausente durante los primeros partidos de la escuadra que está en plena pretemporada.

Irving se defiende

La respuesta del base, considerado como uno de los mejores en su puesto a nivel mundial, no se hizo esperar, aclarando que decidió no vacunarse contra el COVID-19 porque “es lo mejor para mí”.

A través de un Instagram Live transmitido la noche de este miércoles, Irving recalcó que ama el básquetbol y descartó de plano retirarse por esta situación. “Conozco las consecuencias aquí y si eso significa que soy juzgado y demonizado por eso, eso es exactamente lo que es”.

Irving habría podido entrenar con los Nets y jugar partidos fuera de Nueva York, algo que fue aceptado por su equipo, pero está renunciando a aproximadamente la mitad de su salario de US$35 millones al perderse los partidos en casa.

“¿Y qué? No siempre se trata del dinero. Se trata de elegir lo mejor para ti. ¿Crees que realmente quiero perder dinero?”, agregó.

Finalmente, el siete veces integrante del All-Star de la NBA, reiteró que “no se trata de los Nets, no se trata de la organización, no se trata de la NBA, no se trata de política”.

“No es una sola cosa. Se trata sólo de la libertad de lo que quiero hacer”.