El alero de Brooklyn Nets Kevin Durant, una de las principales estrellas de la NBA, fue multado con una millonaria suma por insultar fuertemente al actor Michael Rapaport.

El intérprete, conocido por sus apariciones en series como Friends, Prision Break y Atypical, había criticado la conducta del jugador posterior a un partido en diciembre, lo que generó su molestia.

A través de Twitter, el actor dijo que “recibo amenazas y mensajes repugnantes diariamente, pero ni en mis sueños más salvajes pensé que Kevin Durant estaría entre ellos”.

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The 🐍 himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021