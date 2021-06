El ex ayudante técnico de la selección chilena Manuel Suárez abordó las complejas eliminatorias que le tocó vivir para el Mundial de Rusia 2018, donde la roja finalmente no clasificó.

En entrevista con La Tercera, se refirió al actual momento que vive la escuadra nacional y a las polémicas que tuvo que vivir el equipo, entre las que están el distanciamiento de Claudio Bravo con Arturo Vidal y la ausencia de Marcelo Díaz.

Respecto al actual futbolista de Racing, apuntado por ser supuestamente la persona que filtraba información a la prensa, Suárez aclaró que “jamás” el cuerpo técnico pensó que fuera así.

“Lo he dicho en dos o tres oportunidades, Nosotros creíamos que Marcelo no estaba en condiciones para afrontar esos últimos partidos que nos quedaban, pero eso no significaba que saliera de la Selección. Si lográbamos el objetivo, podría haber vuelto. Marcelo era un tipo aceptado. Los compañeros le pasaban la pelota, no lo pasaban por alto. El futbolista es especial, si no quiere a alguien no le pasan la pelota y en el caso de Marcelo Díaz pasaban todas las pelotas por él”.

“No tenemos ningún antecedente, en lo absoluto, para acusarlo de algo así”, agregó el ex arquero profesional.

Marcelo Díaz jugó su último encuentro con la selección el 5 de septiembre del 2017 en la derrota 1-0 ante Bolivia en La Paz, donde le cobraron una clara mano en contra que determinó un penal favorable para los altiplánicos.

Posteriormente, el entonces jugador de Pumas de México, no fue considerado para el cierre de esas eliminatorias, optando por Francisco Silva y también por Erick Pulgar.

“Había que elegir. Y cuando tienes cuatro opciones y solamente puedes traer tres, tomamos la decisión de que no viniera, pero no tiene que ver con lo otro. Tiene que ver con un tema de competencia, de evaluación. Sentimos que los que elegimos para esa situación estaban en mejor momento que Marcelo. Nada más”, complementó Suárez.

El entrenador de arqueros detalló también cómo se encontraba el camarín tras la derrota ante Brasil que determinó la eliminación de la Roja. Aquí, aseguró que había “una pena espantosa, silencio sepulcral. Por lo tanto. Lo único que recuerdo es que Juan (Pizzi) los juntó en un momento, 40 minutos después. Les agradeció, les deseó lo mejor, nos despedimos”.

El caso Vidal

En la conversación, Manuel Suárez también se refirió a la ausencia de Arturo Vidal de esta doble fecha, producto de su contagio de COVID-19 que se produjo tras participar en diversas reuniones sociales.

Respecto a si el volante del Inter es “difícil de manejar”, el ex futbolista fue enfático decir que “no. Al contrario. Es un futbolista solidario, buen compañero, muy entrenable, muy competitivo. Es de los futbolistas que a uno, como entrenador, le da gusto poder trabajar con ellos. Yo tengo una gran impresión de Arturo”.

“No hay ninguno que haga lo que quiera, los futbolistas llegan a la Selección, se ponen bajo el mando del cuerpo técnico que esté de turno y reciben instrucciones. En su vida privada podrán hacer lo que quieran y en la forma que quieran. Y podremos evaluar si corresponde o no corresponde, pero esa es una segunda lectura”, complementó.