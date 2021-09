Luego de estar 39 años en estado vegetal, Jean-Pierre Adams ex futbolista del PSG y ex seleccionado francés murió en la jornada de este lunes 6 de septiembre, según informaron las redes oficiales del club parisino.

Jean era oriundo del país africano Senegal y arribó cuando tenía 10 años a Francia, ganándose el apodo de manera inmediata como “La Roca Negra”.

En ese contexto, de manera amateur haría su debut en 1967 en el RC Fontainebleau, club en el que jugó por tres años hasta 1970. En ese sentido, en su carrera como futbolista profesional tuvo pasos por Nimes Olympique, Niza, Mulhouse, Chalon y Paris Saint-Germain, equipo en el que estuvo desde 1977 y 1979.

También, vistió los colores de la selección gala, disputando un total de 22 partidos haciendo dupla como defensor central con Maurius Trésor, a quienes se les recuerda como “la guardia negra”.

No obstante, la historia del deportista culminó en 1982, cuando tuvo que ser operado por una rotura de un tendón en su rodilla en el Hospital Édouard Herriot en Lyson. Cabe señalar que dicha lesión es recurrente en atletas de élite y en personas que practican el fútbol.

Sin embargo, lo que parecía una cotidiana cirugía, se transformó en el fin de su carrera y para algunos de su vida. Un profesional de la salud en práctica, cometió un error y le inyectó una incorrecta dosis de anestesia, provocando que su cerebro dejara de recibir oxigeno.

La familia de Adams, siempre tuvo la esperanza de que podía despertar del estado vegetal y según indican varios medios franceses la eutanasia nunca fue una opción.

“La gente de Facebook dice que debería estar desenchufado, pero no está enchufado. No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal, se despierta a las 7, come. Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, contó la esposa del jugador, Bernadette Adams en el diario the Sun.

Finalmente consignar que el deportista oriundo de Dakar, capital del país africano, falleció a sus 73 años y en 2022, hubiera cumplido un total de 40 años en estado vegetal.