Acertó en 2014 y 2018: Experto realizó sorprendente predicción sobre quien ganará el Mundial de Qatar

Hace bastante tiempo que ya es un hecho que Chile no va al Mundial, sin embargo, eso no significa que la cita planetaria del fútbol no sea de interés en territorio nacional. Expectación que crece a solo dos meses de que se inicie el evento deportivo en Qatar.

Si bien nos estamos adelantando, han comenzado a rondar algunas predicciones que dan por ganadora a una selección en particular.

Un especial pronóstico lo realizó Joachim Klemen, financista inglés, quien saltó a la fama luego de acertar a los ganadores de la Copa del Mundo en 2014 y 2018, correspondiendo a Alemania y Francia respectivamente.

En el caso de Qatar 2022, el corredor de bolsa anunció que el equipo vencedor será nada más ni nada menos que Argentina.

Pero eso no es todo, ya que precisó que los liderados por Lionel Scaloni avanzarán a la final tras superar a España, debiendo enfrentar a Inglaterra en la última fecha.

Aunque cabe mencionar que estas predicciones realizadas por Klemen no son en base al azar, sino que utiliza las estadísticas de los jugadores y las selecciones para establecer sus lineamientos.

Con esos antecedentes, luego añade variables como datos económicos de cada país, incluyendo la cantidad de población y la temperatura.

Según indicó el británico, sus planteamientos pueden estar equivocados, pero eso no es un impedimento. “Desde que me desempeño en servicios financieros, si hay algo que he perfeccionado es cómo encontrar excusas para predicciones erróneas. Si tengo razón, es habilidad y, si me equivoco, es culpa de otra persona”, dijo de acuerdo con lo consignado por Mundo Deportivo de España.

Finalmente, el domingo 18 de diciembre se sabrá si es que Klemen acertó o no en este nuevo vaticinio, ya que para ese día está fijada la final del Mundial.