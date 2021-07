El deportista japonés, Sho Sakai, finalizó en la quinta posición en la prueba de salto sincronizado junto a su compañero Ken Terauchi en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, siendo para el clavadista, su segunda participación en la cita de los anillos tras Río 2016.

Sin embargo, la gran sorpresa es una extraña enfermedad que tiene, según reveló en declaraciones luego de culminar su participación en el torneo.

El atleta de 28 años posee Urticaria Colinérgica, padecimiento que le genera una extraña sensación al estar por tiempos prolongados en el agua debido al aumento de su temperatura corporal. Es por eso, que su piel se sensibiliza y por ende siente algunos dolores tipo pinchazos agudos por todo su cuerpo.

En ese contexto, Sho, afirmó que no puede tomarse duchas extensas ni menos bañarse en una piscina. Lo insólito de la situación, es que justamente, la disciplina en la que compite lo obliga a entrenar y participar de las competiciones saltando hacia el agua.

“Es como el dolor punzante de una aguja que se clava en la piel. Si bien mi temperatura corporal baja puede mantener los síntomas bajo control, es imposible para mí como atleta, hacer todo esto. Después de una hora en la piscina sudo y me duele, así que no puedo concentrarme en absoluto. Incluso un médico me dijo que mi cuerpo no era adecuado para una carrera como atleta”, explicó en declaraciones publicadas por el sitio The Sun.

En ese contexto, Sakai contó que no fue sencillo para el escuchar su diagnóstico en 2010 cuando comenzó con los síntomas, y reveló algunos cuidados que toma como mantener su temperatura corporal baja y evitar la exposición directa por tiempos prolongados a la luz solar.

“Eso fue impactante y fue difícil para mí aceptar que una enfermedad de la que nunca había oído hablar y que pudiera hacer que dejara de competir. Odiaba todos los días, pero, después de quedarme en casa durante dos meses, pude afrontar las cosas correctamente. Siempre estoy consciente de mantener la temperatura de mi cuerpo lo más baja posible. También me preocupo por mis niveles de azúcar en la sangre y trato de evitar la exposición directa a luz solar”, sostuvo.

Lo increíble, es que el deportista, algunas semanas antes de alguna competición oficial, debe dejar de consumir sus medicamentos que ayudan a controlar los síntomas de la enfermedad, ya que pueden perjudicar su control antidopaje por partes de las autoridades. En ese sentido, según relató, recurre a métodos como la acupuntura o inyecciones con remedios permitidos para intentar calmar un poco el dolor.

Sho Sakai, cada vez que termina un clavado, busca salir y secarse lo más rápido posible antes de volver a saltar. Lo anterior, debido a que, si alguna gota de agua se le queda en el cuerpo, podría hacerle daño una vez transcurran los minutos.

La extraña enfermedad que padece el atleta japonés tiene varios síntomas en los que se puede manifestar. Y según informó, los pinchazos en el cuerpo sería uno de los menos comunes, ya que también se manifiesta con ronchas, ardor o algún tipo de erupción cutánea. Incluso, para quien tenga Urticaria Colinérgica, se le recomienda reducir sus niveles de estrés en lo físico y en lo emocional. Sin embargo, la enfermedad no ha sido impedimento para que Sakai se haya desarrollado como un deportista de élite.