El defensor de Colo Colo Maximiliano Falcón se refirió a los afiches con amenazas en su contra que aparecieron en la antesala al duelo por la permanencia en Primera frente a la Universidad de Concepción.

Los carteles, que se viralizaron en redes sociales, tenían el rostro del zaguero charrúa y decían frases como “basta de extranjeros sin amor a la camiseta” y “fuera Falcón de Colo Colo”.

Esto debido a la supuesta responsabilidad del Peluca en el empate ante O’Higgins en la última fecha del Campeonato Nacional 2020, resultado que obligó a los albos a jugar el duelo por mantenerse en la división de honor.

En dicho partido, el zaguero le cometió una falta en el área a Roberto Gutiérrez en los descuentos, lo que culminó en un empate 1-1 entre el Cacique y los celestes.

Sobre esto, Falcón señaló a Radio Sport de Uruguay que “los barra de Colo Colo me llamaron y me dijeron que los afiches con mi foto por el penal eran falsos, que jugara tranquilo y ayudara al equipo a no descender”.