El director técnico nacional, Marco Antonio Figueroa, hizo un duro análisis sobre el desempeño del uruguayo Martín Lasarte al mando de la Selección Chilena.

“A mí nunca me pareció que Martín Lasarte fuera el técnico idóneo para dirigir una selección. En Chile creen que tener muchos títulos te va a llevar a jugar bien. El tener títulos te da trabajo, prestigio, pero no te enseña a jugar”, criticó el “Fantasma” en entrevista con el medio Prensa Fútbol.

Asimismo, sostuvo que el DT de la Roja, conforme a su escuela, “juega a la ‘uruguaya’ y Chile no está acostumbrado a eso, a que le hagan el gol y reaccionar, porque la selección siempre ha tenido un estilo diferente. Los muchachos son de jugar hacia adelante, porque les gusta. Entonces creo que el error que cometemos es que no miran la forma de jugar. El equipo debe estar a cargo de un DT chileno”.

Lee también: Arturo Vidal y duelo ante Brasil: “Estoy muy motivado, este partido lo he esperado hace tiempo”

Por otra parte, apuntó al jugador inglés-chileno Ben Brereton Díaz, quien se ha convertido en una de las convocatorias favoritas durante la era Lasarte. “A los directivos les gusta nacionalizar jugadores extranjeros. Ahora Ben Brereton es el ‘Bam Bam’, pero es un tronco“, arremetió.

“El gran pecado que hemos cometido ha sido no darles confianza a los jugadores jóvenes. Ignacio Jeraldino es un jugador con muchas condiciones, pero ha jugado poco y nunca se le ha tomado en cuenta porque no juega, sin embargo, no lo hacen ya que el técnico no los pone”, agregó Figueroa.