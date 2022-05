Federación Peruana y denuncia de Chile contra Byron Castillo: “Podría ser que nos termine favoreciendo”

El caso de Byron Castillo cada día parece tener nuevas aristas. Esto porque a la confirmación de la FIFA de que investigará la denuncia de Chile en contra del jugador, se sumará a la instancia la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El propio ente rector confirmó que esperara la defensa de Ecuador y también los argumentos que entregue el conjunto incaico, quienes no han anunciado una postura clara respecto a la situación.

En este contexto, el director deportivo de la FPF, Juan Carlos Oblitas, se refirió al caso y no descartó que su escuadra salga directamente beneficiada con esto.

“Podría ser que Chile termine favoreciendo a Perú. Sí, es una posibilidad”, dijo el ex futbolista en conversación con La Tercera, aunque también aclaró que por ahora lo único que tienen en mente es el repechaje que disputarán contra una selección asiática para clasificar a Qatar.

“Nosotros ya tenemos lista la logística para viajar a fin de mes a Barcelona, jugar allí un amistoso con Nueva Zelanda y, cuatro días antes del partido del repechaje, viajar a Qatar. No podemos pensar en otra cosa. Si la FIFA falla antes, veremos, pero nosotros seguimos con nuestra planificación inicial”, señaló.

En tono de broma, Oblitas afirmó que “esperaría que Perú vaya directo al cuarto lugar”. Ya hablando en serio, comentó que lo esperable “es que el fallo sea lo más rápido posible”.

No es lo ideal, deportivamente hablando, pero no puedo ser cínico. Ojo. No olvidemos que en la anterior eliminatoria pasó lo de Bolivia. Por eso lo mejor en este momento es esperar con cautela a ver el fallo final que, insisto, ojalá que sea rápido”, agregó.