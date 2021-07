El tenista suizo Roger Federer confirmó que no estará presente en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio, evento que comienza a fines de julio.

El multicampeón europeo comunicó la noticia a través de sus redes sociales, donde aclaró que su ausencia se debe complicaciones en una de sus rodillas, molestias que comenzaron en las últimas semanas.

“Durante la temporada de césped, desafortunadamente experimenté un revés con mi rodilla y he aceptado que debo retirarme de los Juegos Olímpicos de Tokio. Estoy muy decepcionado, ya que ha sido un honor y un punto culminante de mi carrera cada vez que he representado a Suiza”, detalló el ex número uno del mundo.

“Ya he comenzado la rehabilitación con la esperanza de volver a la gira a finales de este verano. Le deseo a todo el equipo suizo la mejor de las suertes y estaré alentando mucho”, concluyó.

De esta forma, se pone en serias dudas si Federer podrá volver a participar de la cita de los anillos, teniendo en cuenta que en agosto cumplirá 40 años y que ahora solamente se dedica a jugar una baja cantidad de torneos ATP al año.

Pese a su espectacular palmarés, el suizo nunca pudo quedarse con la medalla de oro en singles, aunque sí lo hizo en dobles, cuando obtuvo la presea dorada en Beijing 2008 acompañado de su amigo Stan Wawrinka.

Hasta el momento, el ganador de 20 Grand Slam no ha confirmado si su lesión le impedirá estar presente en el US Open, último gran torneo del año que comienza en septiembre.