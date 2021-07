La taekwondista nacional Fernanda Aguirre relató la compleja situación que le tocó vivir en su llegada a Tokio, donde iba a cumplir el sueño de disputar sus primeros Juegos Olímpicos.

Sin embargo, el objetivo se vio frustrado debido a que el lunes se le informó que su respectiva PCR dio positivo por COVID-19, por lo que quedaba automáticamente afuera de la cita de los anillos.

Pese a esta confirmación, la seleccionada chilena afirmó que en un momento “tenía esperanzas de que fuera un falso positivo y las iba a tener hasta el final, pero enteré de que ya fui reemplazada, así que solamente queda aceptar”.

“Lo único que quiero es volver a mi casa. Se supone que son 10 días en cuarentena y creo que van a tomarme una PCR al día 10 y se verá qué pasa. Tengo fe de que todo va a salir bien”, añadió en entrevista con Las Últimas Noticias.

Precisamente, Aguirre será baja en la disciplina y su lugar fue tomado por la costarricense Neshy Lindo, a quien le deseó suerte en su participación.

“Estoy destrozada, siento que mi corazón está roto, tengo mucha pena, mucha angustia, estoy frustrada, tengo rabia, muchos sentimientos encontrados”, dijo.

Además, la atleta confirmó estaba vacunada con ambas dosis y que venía de participar sin problemas en un preparatorio en Uzbekistán, donde le realizaron tres testeos y todos resultaron negativos, lo mismo que su entrenador, José Zapata, quien la acompañó en todo momento.

“Nunca pensé que me iba a pasar. Creo que es injusto. Me preparé tanto para este momento que no siento que me lo merezca, que todo mi trabajo, mi esfuerzo y el de mi equipo, se haya visto perjudicado por una pandemia”, señaló.

Respecto a la realización de las olimpiadas, pese a todas las restricciones y contagios conocidos, la deportista aseguró que “siento que no deberían haber hecho los Juegos porque podía pasar algo como esto y están jugando con la vida de muchos deportistas que les puede pasar lo mismo”.

“Tengo 23 años, todavía me queda mucho por delante. Quiero hacer todos los ciclos olímpicos que me permita mi cuerpo y no es consuelo, es algo que yo tenía claro. Para mí se terminaron mis Juegos Olímpicos y ahora voy por los otros y nuevas metas”, concluyó.