El ex tenista Fernando González aseguró que su carrera estuvo marcada en gran parte por su sana competencia con Nicolás Massú, a quien tuvo como compañero defendiendo a Chile pero también como rival en distintas instancias desde sus inicios.

En conversación con el programa De Tú a Tú de Canal 13, el Bombardero dijo que “gran parte del gran jugador que fui, es gracias al Nico, y él gracias a mí. Una gran competencia, pero súper bien llevada. Nos conocemos desde los ocho años y nos hicimos grandes amigos”.

Lee también: Nico Castillo volvió a burlarse de Colo Colo: Celebró la Sudamericana que ganó Pachuca en 2006

A su vez, el retirado deportista recordó las medallas de oro en dobles y de bronce en singles que obtuvo en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, señalando que “cuando perdí en semifinales (contra Mardy Fish) fue la derrota más dolorosa de mi carrera. Al otro día jugaba el bronce en singles y la final del dobles”.

“A 10 minutos aproximadamente del partido por el bronce, vi una premiación de otra disciplina en televisión, y la ganadora estaba llorando. Eso me ayudó. Después en el dobles, cuando ganamos me quedé en blanco y después de un rato asimilé lo que estaba pasando. Yo creo que lloré, pero no recuerdo bien qué pasó, ni qué le dije a Nico”, agregó.

Lee también: “Las dos tarjetas fueron invento del árbitro”: Puch habló de su expulsión en el triunfo cruzado en la Libertadores

González contó también cómo fue su regreso al país tras la hazaña en Grecia, afirmando que “le pregunté a mi papá si esto era como cuando Colo Colo ganó la Libertadores, me dijo: ‘No sé, pero la gente se volvió loca’. Cuando llegamos era emocionante ver gente que conocías y que te alentaba. En La Moneda, el presidente (Ricardo Lagos) rompió el protocolo y nos dijo: ‘Esto es de ustedes'”.