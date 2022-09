Con sudamericanos incluidos: Los 3 fichajes que remecieron el cierre del mercado de pases en Europa

Como es tradicional en cada temporada, este 1 de septiembre hubo una frenética jornada en Europa. Esto porque es el último día en que los equipos pueden fichar jugadores.

La jornada arrancó muy movida para varias instituciones, debido a que tienen que cumplir con la reglamentación necesaria en caso de que necesiten adquirir o vender a algún futbolista.

Ante esto, en CHV Noticias recopilamos las transferencias más importantes del cierre del libro de pases eurpeo, las que incluyeron a clubes que se arman con todo para pelear sus respectivas ligas y la Champions League.

Uno de los movimientos más llamativos fue el del volante brasileño Arthur Melo, quien se suma nada menos que al Liverpool de Jürgen Klopp en un sorpresivo traspaso.

El formado en Gremio, que fue pieza clave en la obtención de la Copa Libertadores 2017, tuvo un buen arranque en el Barcelona, pero poco a poco su rendimiento se fue diluyendo y en la Juventus jugó poco y nada.

Con esto, el mediocampista de 26 años aspira a ganarse un puesto en uno de los equipos más competitivos de la Premier League y a ser considerado por Tite en la selección brasileña, justo cuando comienzan a definirse las nóminas para el Mundial de Qatar.

🗣️ @arthurhromelo described joining Liverpool as a 'dream' during his first interview as a Reds player ⤵️

— Liverpool FC (@LFC) September 1, 2022