Luego de la muerte de Diego Maradona, continúan surgiendo detalles de sus últimos días de vida. Esta vez se filtró el que sería el último audio de voz del astro argentino con vida, el cual iba dirigido a la actual pareja de su ex novia, Verónica Ojeda.

Se trata de un mensaje de voz que el “10” le envió a Mario Baudry, a quien le hizo una particular petición respecto de su hijo menor, Diego Fernando, a quien tuvo fruto de su relación con Ojeda en 2013.

“Hola Mario, habla Diego. Sé que te parecerá increíble esto pero la veo bien a Vero, me dijo que está con vos. Cuídala mucho y, de paso, me cuidás a mi ángel que no tiene parangón con nada”, comenzó diciendo en una grabación que fue revelada por Luis Ventura en el programa trasandino “Secretos Verdaderos”.

“Mirá que yo tengo un montón de hijos, pero este me va a sacar la última cana. Un abrazo”, finalizó.

Revisa el video a continuación: