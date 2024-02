Fin al invicto de Jorge Almirón: Colo Colo cayó por la mínima en su visita a O’Higgins

La era de Jorge Almirón finalmente conoció la derrota. Es que Colo Colo no pudo seguir con su invicto y cayó ante O’Higgins por la mínima por la segunda fecha del Campeonato Nacional.

El exentrenador de Boca Juniors decidió dosificar a sus titulares tras el desgate que sufrió con Godoy Cruz en la semana, por lo que apeló en el Teniente de Rancagua a los suplentes, no teniendo el resultado esperado.

Desde el inicio del cotejo, los albos no se vieron cómodos en el campo de juego, siendo opacado por los dirigidos de Juan Manuel Azconzábal, quienes no desperdiciaron la más clara del primer tiempo a los 32′, cuando el ex Cacique Bryan Rabello infló las redes.

Primera derrota era Almirón en Colo Colo

En el inicio de la segunda etapa, el transandino movió el tablero y envió al terreno a Damián Pizarro, Lucas Cepeda y Leandro Hernández, intentando revertir el marcador adverso.

No obstante, más allá de jugadas individuales por parte de los albos, el funcionamiento nunca apareció en su visita a Rancagua.

Finalmente, los cambios no hicieron efecto y el conjunto de Jorge Almirón nunca pudo complicar a O’Higgins que se vio sólido en defensa ante la falta de creatividad del cuadro foráneo.

Con este resultado, Colo Colo quedó con tres unidades y se instaló en la medianía de la tabla. Por parte del Capo de Provincia, lleva campaña perfecta y trepó hasta la primera posición del torneo local.

Síguenos en