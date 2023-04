Debut y victoria para Jorge Sampaoli: Flamengo le ganó 2-0 a Ñublense en Copa Libertadores

Durante esta tarde de miércoles, el Flamengo mostró una mejor versión y opacó a Ñublense en la segunda fecha del Grupo A de Copa Libertadores, ganándole por 2 goles a 0 en el Estadio Maracaná.

En el contexto del debut de Jorge Sampaoli al mando del Mengao y con Arturo Vidal como titular, el equipo mejoró sus circuitos de juego y, de inicio a fin, se hizo dominador de la posesión del balón y las mejores chances para colar la pelota en la red del arco protegido por Nicola Pérez.

De hecho, temprano, a los 15′ minutos del primer tiempo, el desequilibrante Pedro anotó el primero para los dirigidos por el casildense tras aprovechar el lanzamiento de tiro libre ejecutado por Marinho.

Ya con la ventaja en el marcador, los de Río de Janeiro mantenían el control del juego, pero no se acercaban con mucho peligro, tampoco lo sufrían, ya que la actuación de los de Chillán no estuvo a la altura, a pesar de no haber sido pasados por encima.

Más adentrado el encuentro, a los 38′, nuevamente Pedro aumentó la ventaja, después de sacarse a dos defensores de Los Diablos Rojos, y definir arraz de piso contra el portero uruguayo, quien, de todas maneras, tuvo atajadas importantes.

Por su parte, en la segunda mitad del encuentro, las cosas no cambiaron mucho y el club más popular de Brasil siguió dominando el ritmo del compromiso. Sin embargo, los dirigidos por Jaime García se aproximaron desde media distancia, pero no pudieron batir a Santos.

De esta forma, el Fla logró revertir el pésimo debut que protagonizó al perder contra Aucas, posicionándose de buena forma en su grupo. Caso contrario es el de los chilenos, quienes jugaron este partido después de perder con Racing.