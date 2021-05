Palestino tuvo una sufrida victoria en el Estadio Monumental tras derrotar este sábado a Colo Colo por 2-1. Uno de los goleadores del encuentro fue el defensa Bruno Romo, quien festejó mostrando dos fotografías en las que aparecía junto a sus hijos.

Sin embargo, Vaithiare Muñoz, ex pareja del futbolista, lo acusó en redes sociales de no haber sido un padre presente de los menores.

“Pensión paga… $200 mil por hijo, teniendo el sueldo que tiene”, fue lo primero que escribió la joven, una vez conocida la situación.

“Las funas son porque en 3 años los ha visto 15 veces, y estando los últimos meses en la misma ciudad. ¡Ahhhhh, pero en las canilleras la foto de los hijos no puede faltar!”, agregó la madre de los hijos de Romo.

Sin embargo, Vaithiare continuó con diversos mensajes en Twitter, donde calificó al jugador de Palestino como “un padre ausente”, además de aclarar que “la pensión existe, es mala, pero existe”.

“Ni ayer ni hoy se pronunció con sus hijos, un show para la TV. Ni ayer les avisó que jugaría, ni hoy se ha pronunciado para saber de ellos ni avisarles que les ‘dedicó’ un gol. La imagen de mis hijos no es un juego”, finalizó Muñoz.

Bruno Romo, de 31 años, llegó como refuerzo a Palestino este 2021, luego de que estuviera todo el 2020 en el Juárez de México.

— Vai Muñoz (@vai_munoz) May 9, 2021

Pensión paga… $200.000 por hijo teniendo el sueldo que tiene 😂 las funas son porque en 3 años los ha visto 15 veces y estando los últimos meses en la misma ciudad 😂ahhhhh pero en las canilleras la foto de los hijos no puede faltar! 😂

— Vai Muñoz (@vai_munoz) May 9, 2021

Ni ayer ni hoy se pronunció con sus hijos. Un show para la tv. Ni ayer les avisó que jugaría (si no es porque yo les pongo los partidos no se enteran) ni hoy se ha pronunciado para saber de ellos ni avisarles que les “dedicó” un gol. La imagen de mis hijos no es un juego 💨 https://t.co/Yl8WD777ac

— Vai Muñoz (@vai_munoz) May 9, 2021