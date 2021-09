Una curiosa situación fue la que vivió el futbolista del Atalanta Marten de Roon, quien dio a conocer un divertido video de redes sociales en la que participó como vendedor en la tienda oficial de su club.

En el registro, se ve cómo el neerlandés estuvo todo el día esperando a ver quienes compraban la camiseta del equipo con su nombre, prometiendo que a los tres primeros compradores se las entregaría autografiadas.

Además, el volante prometió que incluso llegaría a pagar por ellas en la tienda del conjunto de Bérgamo. “Ojalá vengan pronto”, señaló.

Sin embargo, no llegó nadie y, con el correr de los minutos, De Roon empezó a hacer otras actividades, como armar un rompecabezas o hasta tomar una pequeña siesta en uno de los probadores.

Posteriormente, el jefe del recinto le dijo que ya son las 19:30, por lo que tenía que irse a su casa sin que nadie haya comprado su camiseta.

Pese a la decepción, el futbolista de 30 años se lo tomó con bastante humor y posteó en sus redes sociales: “Apuesto a que Messi nunca ha tenido que pasar por esto”.

I bet Messi never has to deal with this. pic.twitter.com/W4uG6YPP1h

— Marten de Roon (@Dirono) September 23, 2021