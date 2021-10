(EFE) – El futbolista australiano Josh Cavallo reveló este miércoles que es homosexual, confesión que hizo en un emotivo video publicado en redes sociales y que fue apoyado por sus compañeros de equipo y también por la asociación local.

“Ha sido un viaje llegar a este punto en mi vida, pero no podría estar más feliz con mi decisión de salir del armario. He estado luchando con mi sexualidad durante más de seis años y estoy contento de poder aparcarlo”, declaró el mediocampista que actualmente juega en el Adelaide United.

El joven de solamente 21 años, narró que siempre sintió la necesidad de ocultarse porque estaba avergonzado de su homosexualidad y creía que no podría dedicarse al fútbol a causa de esto.

“Estaba avergonzado de que nunca sería capaz de hacer lo que amaba y ser gay. Ocultando quién era realmente, para perseguir un sueño que siempre deseé de niño, jugar al fútbol y ser tratado igual que los demás nunca pareció una realidad”, afirmó Cavallo.

Debido a esto, el australiano aseguró que ser gay le hizo aprender a ocultar sus sentimientos “para encajar en el molde del futbolista profesional”.

“He vivido asumiendo que este era un tema del que nunca podría hablar”, añadió.

Finalmente, Cavallo catalogó como “asombroso comprobar que no hay actualmente futbolistas gays que jueguen profesionalmente. Afortunadamente espero que esto cambie en un futuro cercano y pueda mostrar a otra gente que se identifica como LGTBQ+ que son bienvenidos en la comunidad del fútbol. Quiero ayudar a otros jugadores en mi situación a que sientan que no están solos”.

El mensaje dado a conocer por el mediocampista fue alabado por diversos clubes del mundo y por estrellas del deporte como el ex basquetbolista español Pau Gasol y los actuales jugadores del Barcelona Gerard Piqué y Antoine Griezmann, quienes destacaron la valentía del volante.

Hey @JoshuaCavallo, I don’t have the pleasure to know you personally but I want to thank you for this step that you take. The world of football is far behind and you are helping us move forward. https://t.co/pe8xdJl15i

— Gerard Piqué (@3gerardpique) October 27, 2021