La futbolista española Paula Dapena está dando que hablar este domingo luego que se negara a rendirle homenaje a Diego Maradona.

La jugadora del Viajes Interrías FF llamó la atención al tomar la decisión durante los minutos previos al encuentro con el Deportivo La Coruña.

Y es que mientras sus compañeras se mantenían paradas y en línea para realizar un minuto de silencio, Dapena optó por sentarse en el sentido contrario.

Una vez finalizado el partido, la deportista comunicó las razones que la llevaron a oponerse al homenaje.

“Dije que yo me negaba a guardar ese minuto de silencio por un violador, pedófilo, putero y maltratador y que si tenía que sentarme en el suelo y dar la espalda, pues lo hacía”, explicó a PontevedraViva.

En ese contexto, apuntó a que durante el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia sobre la mujer no se realizaron conmemoraciones semejantes. “Por las víctimas, no se guardó un minuto silencio; entonces, obviamente, no estoy dispuesta a guardar un minuto silencio por un maltratador y no por las víctimas”, condenó.

Pese a reconocer que fue un gran futbolista, indicó que “para ser jugador, hay que ser primero persona y tener unos valores más allá de las habilidades”. Por eso, considera que “no se puede perdonarle todas las barbaridades que cometió”.