Luego de siete días que Rusia invadiera territorio ucraniano, el Sindicato de Futbolistas Internacionales (FIFPRO) confirmó este martes que dos futbolistas murieron a consecuencia de los ataques del ejército.

Se trata de Vitalii Sapylo y Dmytro Martynenko, de solamente 21 y 25 años respectivamente, y que se desempeñaban en categorías amateurs de su país.

La noticia fue confirmada a través de las redes sociales de la mencionada entidad, señalando que “nuestros pensamientos están con las familias, amigos y compañeros de equipo de los jóvenes futbolistas. Ambos son las primeras pérdidas reportadas del fútbol en esta guerra”.

Según la información entregada, Sapylo, que todavía tenía edad para competir en los torneos juveniles europeos, se unió a las tropas ucranianas para impedir el avance de los rusos en la capital Kiev, donde falleció en una operación de combate.

En tanto, Martynenko se desempeñaba como delantero en el FC Hostomel de la segunda división y murió luego de que una bomba llegara hasta las cercanías de su domicilio, lo que también provocó el deceso de su madre.

Ambos futbolistas se suman a Yevhen Malyshev, biatleta de solamente 19 años que murió en la ciudad de Jarkov, la segunda más grande de Ucrania, en las últimas horas. Dicha información que fue ratificada por la federación local.

